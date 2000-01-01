VIP БАНЯ В КОТТЕДЖЕ

Русская баня на дровах в коттедже - современная парная с функцией "Второе дыхание". Уникальная купель в парной, отделка из массива липы, предметы декора ручной работы. Вы сможете управлять музыкой непосредственно со своего мобильного устройства. Открытая терраса с бассейном, столом и шезлонгами. В стоимость входит предоставление банных наборов: халат, полотенце, простынь, шапочка, тапочки.

- современная парная с функцией "второе дыхание" и автоматической подачей воды;

- бассейн;

- обливное ведро;

- открытая терраса;

- каминный зал;

- кухня.