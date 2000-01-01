ОБЩАЯ БАНЯ С БАССЕЙНОМ И КАФЕ
Отдельная территория с пляжем.
- русская парная;
- бассейн;
- обливное ведро;
- кафе;
- локеры для хранения вещей.
В стоимость входит предоставление шапочки и тапок.
Общая баня работает сеансами:
Утренний 11:00-14:00
Дневной 15:00-18:00
Вечерний 19:00-23:00
500р/чел ПН,ВТ,СР,ЧТ
1000р/чел ПТ,СБ,ВС
Индивидуальная аренда общей бани:
5000р (ПН,ВТ,СР,ЧТ) (до 10 чел) за сеанс
10000р (ПТ,СБ,ВС) (до 10 чел) за сеанс
по предварительной записи
ВМЕСТИМОСТЬ
*Запрещено: посещение с домашними животными, приносить свои продукты и напитки, пользоваться в общей парной маслами/мёдом/скрабами.