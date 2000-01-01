Наш эко-отель в Сочи «Вотчина» предлагает высококачественное обслуживание – вам не придется о чем-либо заботиться. Наши сотрудники сделают ваш отдых максимально уютным и расслабленным. Чтобы забронировать номер или парную, обращайтесь по контактному номеру или закажите обратный звонок. Мы всегда готовы предложить вам лучшие варианты для отдыха за небольшие деньги.

Почему следует отдохнуть в Эко Парке «Вотчина»?

Наша база отдыха зимой в Сочи предлагает услуги традиционного банного комплекса. У нас доступно несколько разных вариантов бань:
  • Баня VIP-класса. Это классическая баня с бассейном в частном доме. Парная, качественная деревянная отделка, ручная обработка помещения – все это способствует максимальному релаксу в комфортной обстановке. Терраса с открытым бассейном даст возможность полностью расслабиться. В стоимость аренды также входит набор необходимых банных принадлежностей. Современная парная также оснащается функцией автоматической подачи воды, которой может управлять сам пользователь.
  • Русская баня с беседкой и мангалом. Это огражденная территория с домиком для гриля и холодной купелью. Парная оборудована всем необходимым для комфорта посетителей – здесь есть оборудованная душевая кабинка и предбанник. В набор аренды входят банные принадлежности.
  • Общая баня на дровах, расположенная рядом с кафе. Это общая территория для постояльцев, которая открыта для всех постояльцев. Здесь все оборудовано с максимальным комфортом и уютом для посетителей.
Эко-баня на дровах в Сочи – это отличная возможность отдохнуть вдали от городской суеты, насладившись комфортом.

Чем примечательны наши бани?

Бани.

Наша база отдыха с баней «Вотчина» предлагает только настоящие русские бани на дровах, где вы сможете попариться, забыв о повседневных заботах и хлопотах. Мы предлагаем современную парную, после которой вы сможете окунуться в прохладный бассейн, насладившись всеми преимуществами процедуры. Во все бани можно заказать блюда из нашего кафе. Также у нас доступны услуги пармейстера.

VIP БАНЯ В КОТТЕДЖЕ

Русская баня на дровах в коттедже - современная парная с функцией "Второе дыхание". Уникальная купель в парной, отделка из массива липы, предметы декора ручной работы. Вы сможете управлять музыкой непосредственно со своего мобильного устройства. Открытая терраса с бассейном, столом и шезлонгами. В стоимость входит предоставление банных наборов: халат, полотенце, простынь, шапочка, тапочки.
- современная парная с функцией "второе дыхание" и автоматической подачей воды;
- бассейн;
- обливное ведро;
- открытая терраса;
- каминный зал;
- кухня.
ЦЕНА
2500Р/час (до 4 гостей)
+ 500 руб. доп. персона
до 15 гостей

ВМЕСТИМОСТЬ

ПРИМЕЧАНИЕ
min 3 часа
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РУССКАЯ БАНЯ С ГРИЛЬ-ДОМИКОМ И КУПЕЛЬЮ

Огороженная территория. Гриль-домик, холодная купель. Парная с предбанником и душевой. В стоимость входит предоставление банных наборов: полотенце, простынь, шапочка, тапочки.
- уютная парная;
- купель;
- обливное ведро;
- огороженная территория;
- гриль-домик;
- санузел.
ЦЕНА
1500р/час (4 гостя) ПН,ВТ,СР,ЧТ
2000р/час (4 гостя) ПТ,СБ,ВС
+ 300 руб. доп. персона
до 10 гостей

ВМЕСТИМОСТЬ

ПРИМЕЧАНИЕ
min 2 часа
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ОБЩАЯ БАНЯ С БАССЕЙНОМ И КАФЕ

Отдельная территория с пляжем.
- русская парная;
- бассейн;
- обливное ведро;
- кафе;
- локеры для хранения вещей.
В стоимость входит предоставление шапочки и тапок.
Общая баня работает сеансами:
Утренний 11:00-14:00
Дневной 15:00-18:00
Вечерний 19:00-23:00
ЦЕНА
500р/чел ПН,ВТ,СР,ЧТ
1000р/чел ПТ,СБ,ВС
Индивидуальная аренда общей бани:
5000р (ПН,ВТ,СР,ЧТ) (до 10 чел) за сеанс
10000р (ПТ,СБ,ВС) (до 10 чел) за сеанс
по предварительной записи
до 10 гостей

ВМЕСТИМОСТЬ

ПРИМЕЧАНИЕ
1 сеанс (3 часа)
*Запрещено: посещение с домашними животными, приносить свои продукты и напитки, пользоваться в общей парной маслами/мёдом/скрабами.
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